  • BIST 10914.65
  • Altın 5684.653
  • Dolar 42.43
  • Euro 49.1921
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Şiddete Karşı Duran Kadınlardan Umudun Kadrajı!

» »
LTB Kadın Sığınma Evi’nde kalan kadınların çektiği fotoğrafları bir araya getiren “Görsel Günce” sergisi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.
Şiddete Karşı Duran Kadınlardan Umudun Kadrajı!

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM) ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi iş birliğinde hazırlanan “Görsel Günce” Fotoğraf Sergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Sığınma evinde kalan kadınların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılış törenine; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başta olmak üzere pek çok davetli katıldı. Serginin açılış konuşmalarıNI ise TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve LTB Sosyal Hizmetler Şube Amiri Sibel Demirpençe gerçekleştirdi.

Sığınma evinde kalan kadınların kendi objektiflerinden çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, kadınların yaşam deneyimlerini, duygularını ve umut dolu mücadelelerini sanat aracılığıyla görünür kıldı. Her bir kadın, eserini kendine seçtiği bir çiçek ismiyle imzalayarak paylaştı. Yaşadıkları sürece dair güçlenme hikayelerini “Gül, Kasımpatı, Lale, Menekşe, Nergis, Nilüfer ve Papatya” mahlasları ile ifade eden kadınlar, böylece hem kimliklerini korudu hem de kendilerini özgün bir biçimde ortaya koydu.”

Sibel Demirpençe: “Sahip oldukları değeri tekrar görme şansı buldukları için çok mutlu olduk.”

Serginin açılışında konuşan LTB Sosyal Hizmetler Şube Amiri Sibel Demirpençe, kadınların bu sergi aracılığıyla kendi umutlarını, duygularını ve mücadele süreçlerini fotoğraflarla ifade etmeye çalıştıklarını belirtti. Demirpençe, “Kadınların bu çalışma sayesinde, sahip oldukları değeri yeniden görme ve hatırlama fırsatı bulduklarını görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini dilediğini ifade eden Demirpençe, “Bu tür projelerin kadınların güçlenmesine, görünürlük kazanmasına ve seslerini duyurmasına büyük katkı sunduğuna inanıyoruz. İş birliğiyle daha birçok anlamlı projeyi hayata geçirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayça Demet Atay: “Kadınların yaşam hakkını savunmak, tüm insanların yaşam hakkını savunmaktır.”

TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ise serginin açılışında yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin farklı türleri hakkında bilgi vererek, “Kadına yönelik şiddetle mücadele, çok boyutlu bir yaklaşımı gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Sığınma evinde kalan yedi kadının, TOCAM Üyesi Çağla Elektrikçi tarafından verilen dijital fotoğraf eğitimiyle bu sürece hazırlandığını belirten Doç. Dr. Atay, merkezin, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir güvenlik meselesi olmadığının altını çizen Doç. Dr. Atay, “Kadına yönelik şiddet; barışın, adaletin ve eşitliğin temelini ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Kadınların yaşam hakkını savunmak, aslında tüm insanların yaşam hakkını savunmaktır” dedi.

Konuşmasını güçlü bir mesajla tamamlayan Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “TOCAM olarak, farklı disiplinlerde çalışan üyelerimiz ve sahip olduğumuz birikimle, kadına yönelik şiddete karşı durmaya ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Varız, güçlüyüz, özgürüz” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Doğum Yapan Her 10 Anneden 7’si Lohusa Depresyonu Yaşıyor30 Ekim 2025 Perşembe 12:11
  • Yakın Doğulu Öğrencilerden Kanserle Mücadele Eden Kadınlara Moral Desteği27 Ekim 2025 Pazartesi 11:32
  • Geleceğin Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giydi!07 Ekim 2025 Salı 17:36
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden SOS Çocuk Köyü’ne Robotik Eğitimi05 Ekim 2025 Pazar 11:49
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Yeni Öğrencilerini Keşfe Davet Ediyor!30 Eylül 2025 Salı 08:17
  • Akdeniz’in Hikayeleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde Canlanıyor!28 Eylül 2025 Pazar 19:50
  • Yakın Tarihli Olayları Unutmak Alzheimer Habercisi Olabilir23 Eylül 2025 Salı 08:11
  • Yakın Doğu Üniversitesi 4 Alanda Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi Arasında!09 Eylül 2025 Salı 15:45
  • Yakın Doğu Spor Kulesi’nde Yeni Dönem Fırsatları Başladı03 Eylül 2025 Çarşamba 15:03
  • Yakın Doğulu Geleceğin Eczacıları Dünyaya Açılmaya Devam Ediyor!28 Ağustos 2025 Perşembe 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti