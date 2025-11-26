Şiddete Karşı Duran Kadınlardan Umudun Kadrajı!

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM) ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi iş birliğinde hazırlanan “Görsel Günce” Fotoğraf Sergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Sığınma evinde kalan kadınların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılış törenine; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başta olmak üzere pek çok davetli katıldı. Serginin açılış konuşmalarıNI ise TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve LTB Sosyal Hizmetler Şube Amiri Sibel Demirpençe gerçekleştirdi.

Sığınma evinde kalan kadınların kendi objektiflerinden çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, kadınların yaşam deneyimlerini, duygularını ve umut dolu mücadelelerini sanat aracılığıyla görünür kıldı. Her bir kadın, eserini kendine seçtiği bir çiçek ismiyle imzalayarak paylaştı. Yaşadıkları sürece dair güçlenme hikayelerini “Gül, Kasımpatı, Lale, Menekşe, Nergis, Nilüfer ve Papatya” mahlasları ile ifade eden kadınlar, böylece hem kimliklerini korudu hem de kendilerini özgün bir biçimde ortaya koydu.”

Sibel Demirpençe: “Sahip oldukları değeri tekrar görme şansı buldukları için çok mutlu olduk.”

Serginin açılışında konuşan LTB Sosyal Hizmetler Şube Amiri Sibel Demirpençe, kadınların bu sergi aracılığıyla kendi umutlarını, duygularını ve mücadele süreçlerini fotoğraflarla ifade etmeye çalıştıklarını belirtti. Demirpençe, “Kadınların bu çalışma sayesinde, sahip oldukları değeri yeniden görme ve hatırlama fırsatı bulduklarını görmek bizleri çok mutlu etti” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini dilediğini ifade eden Demirpençe, “Bu tür projelerin kadınların güçlenmesine, görünürlük kazanmasına ve seslerini duyurmasına büyük katkı sunduğuna inanıyoruz. İş birliğiyle daha birçok anlamlı projeyi hayata geçirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayça Demet Atay: “Kadınların yaşam hakkını savunmak, tüm insanların yaşam hakkını savunmaktır.”

TOCAM Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ise serginin açılışında yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin farklı türleri hakkında bilgi vererek, “Kadına yönelik şiddetle mücadele, çok boyutlu bir yaklaşımı gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Sığınma evinde kalan yedi kadının, TOCAM Üyesi Çağla Elektrikçi tarafından verilen dijital fotoğraf eğitimiyle bu sürece hazırlandığını belirten Doç. Dr. Atay, merkezin, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir güvenlik meselesi olmadığının altını çizen Doç. Dr. Atay, “Kadına yönelik şiddet; barışın, adaletin ve eşitliğin temelini ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Kadınların yaşam hakkını savunmak, aslında tüm insanların yaşam hakkını savunmaktır” dedi.

Konuşmasını güçlü bir mesajla tamamlayan Doç. Dr. Ayça Demet Atay, “TOCAM olarak, farklı disiplinlerde çalışan üyelerimiz ve sahip olduğumuz birikimle, kadına yönelik şiddete karşı durmaya ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Varız, güçlüyüz, özgürüz” ifadelerini kullandı.