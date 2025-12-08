  • BIST 11189.5
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Fransa'da Çevre ve Doğa Koruma Semineri

Kıbrıs’tan örneklerle kırsal peyzajlar, doğa koruma ve kültür!
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Fransa’da Çevre ve Doğa Koruma Semineri

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırmacıları, Fransa’da düzenlenen seminer ve toplantılarda Akdeniz havzasındaki kırsal peyzajlar, doğa koruma ve insanın çevre üzerindeki etkilerini bilim dünyasıyla paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel, Fransa Rouen Üniversitesi ile birlikte yürütülen iş birliği çalışmaları kapsamında Fransa’da seminer verdi. Rouen Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde seminer veren Prof. Dr. Özge Özden, “Akdeniz Havzası’ndaki kırsal peyzajlar, doğa koruma ve kültür” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Salih Gücel ise “Sadece Gezegen Kaybetmiyor” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve yeni ortak projeler geliştirmek amacıyla temaslarda bulunan Prof. Dr. Özden ve Prof. Dr. Gücel, seminer öncesinde Rouen Üniversitesi’nin farklı anabilim dallarından uzmanlarla bir araya geldi. Toplantıda; Yakın Doğu Üniversitesi ve Rouen Üniversitesi’nin  Kıbrs’taki sulak alanlar ve iklim değişikliğinin sulak alanlara etkisi üzerine ortak bir proje geliştirilmesi kararı alındı.

Kıbrıs’tan örneklerle kırsal peyzajlar, doğa koruma ve kültür!

Seminerde “Akdeniz Havzası’ndaki kırsal peyzajlar, doğa koruma ve kültür” başlıklı sunum yapan Prof. Özge Özden, Akdeniz ülkelerindeki doğal peyzaj alanlarının varlığı ve öneminin altını çizdi. Kıbrıs adasından örnekler veren Prof. Özge Özden, kırsal alanlarda yer alan doğal ve yarı doğal alanların çevre koruma ve biyoçeşitlilik açısından ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs’taki Özel Çevre Koruma Alanları ve bu alanların koruma statüsü hakkında bilgiler aktaran Prof. Özden, sunumunda Fransa’da yer alan tipik akdeniz habitatlarının durumu hakkında  da bazı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Özge Özden, Rouen Üniversitesi Coğrafya Bölümü master öğrencilerine “AB Habitat Direktifi ve Biyoçeşitliliği Ölçme Teknikleri” konusunda ders de verdi. Ders sırasında, Fransız öğrenciler ile üçüncü ülke master öğrencileri biyoçeşitlilik alanında araştırma yöntemlerini ve uygulamalarını tartıştı.

İnsanlığın çevre üzerindeki etkisi ve farkındalık ele alındı!

Prof. Dr. Salih Gücel ise “Sadece gezegen kaybetmiyor” başlıklı sunumunda insanların dünyada yarattığı çevre tahribatına dikkat çekti. Şehirlerde veya kırsal alanlarda doğa koruma, çevre koruma, bilinçli tüketicilik akımlarının daha çok yaygınlaşması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Salih Gücel, bu bilincin eğitim ve toplum projeleri aracılığıyla artırılmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Gücel, biyoçeşitliliği koruma çalışmalarının topluma entegre edilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

