Geleceğin Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giydi!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 Güz Dönemi Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde, geleceğin doktorları mesleklerine ilk adımlarını gurur ve heyecanla attı. Fakülte önünde düzenlenen törende, öğrenciler ailelerinin ve hocalarının önünde beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine anlamlı bir başlangıç yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan yaptı. Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencileri, Dekan Prof. Dr. Gamze Mocan eşliğinde Öğrenci Andı’nı okuyarak, mesleklerine anlamlı ve unutulmaz bir başlangıç yaptı.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Beyaz önlüklerinizin altındaki azim, idealizm ve insan sevgisi daima yolunuzu aydınlatsın.”

Konuşmasına tıp mesleğinin insanlığa hizmet etme idealini temsil ettiğini vurgulayarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, “Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek tıp dünyasına ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Bu önlük; insanlığa hizmeti, etik değerlere bağlılığı ve hekimliğin getirdiği sorumluluk bilincini simgeler. Her giydiğinizde insan yaşamına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayacaksınız” dedi.

Tıp eğitiminin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını; düşünmeyi, sorgulamayı ve insana değer veren bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Prof. Dr. Aksoy, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu bilinçle öğrencilerini sorumluluk sahibi hekimler olarak yetiştirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Evrensel bilgi birikimine katkı yapacak, sağlık politikalarına yön vereceksiniz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise fakültenin 18’inci kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak temel amacımız; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimini en etkin biçimde uygulayarak, bilgi ve becerisi ile insanlığa hizmet eden hekimler yetiştirmektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 39 anabilim dalına sahip güçlü akademik yapısı ile Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi veren seçkin kadrosuna dikkat çeken Prof. Dr. Mocan, modern donanımlı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de eğitim sürecine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

“Mezunlarımız, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını her zaman ön planda tutacak, sağlık alanındaki araştırmalarıyla evrensel bilgi birikimine katkı sağlayarak oluşturulacak sağlık politikalarına yön vereceklerdir” diyen Prof. Dr. Mocan, konuşmasının sonunda ailelere seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarınız artık bizim de çocuklarımız. Sizler onları sevgiyle büyüttünüz; bizler ise onlara meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını genişleteceğiz.”