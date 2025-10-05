Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden SOS Çocuk Köyü’ne Robotik Eğitimi

  • BIST 10858.52
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklara robotik ve kodlama eğitimi içeren “LEGO Spike” kursları düzenlemeye başladı.
Çocukların hayal gücünü geliştirmek, özgüvenlerini artırmak ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını sağlamak amacıyla birçok yenilikçi program hayata geçiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu kez SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel “LEGO Spike Robotik Eğitimi” düzenliyor. Sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenen eğitimler SOS Çocuk Köyü’nde eğitim alan çocukların teknolojiye ilgilerini artırmayı ve onları 21’inci yüzyıl becerileriyle donatmayı hedefliyor.

Yıl boyunca sürecek eğitimlerde çocuklar; LEGO Education tarafından geliştirilen Spike ve EV3 setleriyle kendi robotlarını tasarlayıp kodlamayı öğrenirken, alanında uzman ve sertifikalı eğitmenlerden birebir eğitim alma fırsatı bulacak. Program, yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalmayacak; çocukların yaratıcılık, problem çözme, takım çalışması, özgüven ve sosyal iletişim gibi temel yaşam becerilerini de geliştirecek. Her oturum, 6 kişilik küçük gruplar halinde yürütülerek hem bireysel gelişimi hem de grup içi etkileşimi destekleyecek.

Öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen eğitimler, aynı zamanda akademik ve sosyal gelişimlerini de destekleyecek. Eğlenceli bir öğrenme ortamı sunan kurslar sayesinde çocuklar, yaratıcılıklarını somut projelere dönüştürürken, kendilerini geleceğe hazırlayan önemli beceriler de kazanacak.

Anna Günsel: “SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel başlattığımız LEGO Spike Robotik Eğitimi, her çocuğa eşit eğitim fırsatı sunma misyonumuzun önemli bir parçası.”

SOS Çocuk Köyü’nde eğitim gören çocuklara yönelik başlattıkları LEGO Spike Robotik Eğitim Kursları ile ilgili açıklama yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak, en büyük önceliğimiz çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu doğrultuda SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel başlattığımız LEGO Spike Robotik Eğitimi, toplumsal dayanışma ile eğitimi bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabamızın somut bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

LEGO Spike Robotik Eğitimi’nin sadece teknik bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Anna Günsel, “Bu program aynı zamanda problem çözme, özgüven, takım çalışması ve sosyal iletişim gibi temel yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımızın teknolojiye olan ilgisini artırırken, onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek bizim için en öncelikli amaç. Küçük gruplar halinde birebir eğitim fırsatı sunan bu program sayesinde çocuklarımız eğlenerek öğreniyor ve geleceğe daha donanımlı adımlar atıyor” dedi.

