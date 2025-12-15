  • BIST 11456.34
  • Altın 5908.048
  • Dolar 42.6875
  • Euro 50.1751
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

" Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretim yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti. 
" Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretim yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti. 

Ahmet Tuğcu, “Bırak yatırım yapmayı gününde yapılması gereken bakımları bile yapamadığınız için üretim yetersizliğinden kesintiler yine başladı. İstifa hemen şimdi...” ifadelerini kullandı.

Öte yandan elektrik kesintilerine ilişkin KIB-TEK'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 Sivil Hizmet Görevlisi Münhaline Başvurular Bugün Başladı15 Aralık 2025 Pazartesi 12:52
  • Nami: BM öncelikle konuları tekrar tartışma çabalarına engel olmalı15 Aralık 2025 Pazartesi 11:37
  • Olguner: Suya karşı değil, suyla birlikte tasarlanan kentler mümkündür15 Aralık 2025 Pazartesi 10:47
  • Bağımsızlık Yolu bütün kadro ve programlarıyla olası bir seçime hazır15 Aralık 2025 Pazartesi 10:46
  • Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda trafik kazası15 Aralık 2025 Pazartesi 10:42
  • İstatistik Kurumu, Mesarya’da adres güncelleme çalışmalarına başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 09:53
  • Öğretmenler Başbakanlıkta eylem yapacak15 Aralık 2025 Pazartesi 09:47
  • Elon Musk, Kıbrıslı AP vekili Fidias’ı AB başkanlığı için önerdi15 Aralık 2025 Pazartesi 09:46
  • Karşıyaka’da bulunan cansız bedenin Hatay’da kaybolan balıkçıya ait olduğu ortaya çıktı!15 Aralık 2025 Pazartesi 09:45
  • Bütçe görüşmeleri sürüyor15 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti