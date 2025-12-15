" Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretim yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
Ahmet Tuğcu, “Bırak yatırım yapmayı gününde yapılması gereken bakımları bile yapamadığınız için üretim yetersizliğinden kesintiler yine başladı. İstifa hemen şimdi...” ifadelerini kullandı.
Öte yandan elektrik kesintilerine ilişkin KIB-TEK'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.