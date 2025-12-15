BAE, Güney Kıbrıs’ı Avrupa’ya yönelik enerji kavşağı yapmayı hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji, LNG, depolama ve altyapıyı kapsayan yatırımlar için yol haritası önerirken, iki taraf enerji başta olmak üzere stratejik iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Güney Kıbrıs’ı geniş bölgede ve Avrupa’ya yönelik enerji kavşağı haline getirmeyi hedefleyen birtakım somut çalışmaların hayata geçirilmesi için yol haritası belirlenmesini önerdiği bildirildi.

ALİTHİA

Alithia gazetesi, BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan’ın dün, Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunduğunu ve bu ziyaret öncesinde, Güney Kıbrıs’ta, BAE’nin ilgi alanına giren sektörlerle ilgili çalışmalara dair farklı düzeylerde temaslar yapıldığını yazdı.

Gazete, Hükümet kaynaklarına göre, BAE’nin Güney Kıbrıs’ta yatırım yapmaya yoğun ilgi gösterdiğini ve cumartesi günü, BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed El Zeyudi’nin, bazı Rum bakanlarla yatırım fırsatlarını tartışmak için bir araya geldiğini kaydetti.

El Zeyudi’nin, Rum Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ve “Invest Cyprus” tarafından düzenlenen müteşebbis foruma katıldığını belirten gazete, forumda BAE Ticaret Odası temsilcilerinin, iş adamlarının ve işletmelerin de yer aldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile enerji iş birliğinin BAE’nin öncelikleri arasında olduğunu ve enerjiyle ilgili bütünlüklü bir stratejik iş birliği planı yapılması için girişimde bulunduğunu kaydetti.

Bu planın, bazı çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik yol haritası olacağını ve yenilenebilir enerji kaynakları, depolama, doğalgaz ve diğer enerji kaynakları da dahil edilerek, Güney Kıbrıs’ın enerji kavşağı haline getirilmesinin amaçlandığını belirten gazete, BAE tarafından en uygun çalışma olarak görülen sıvılaştırılmış doğalgaz terminali öncelikli olmak üzere, yatırım yapılabilecek çalışmaların araştırılması için net irade ortaya konulduğunu yazdı.

Haberde, görüşmeler çerçevesinde bu çalışmaların Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne dahil edilmesi, yapay zeka destekli veri merkezleri ve Larnaka Limanı ile Vasiliko gibi altyapıların konuşulduğu ifade edildi.

Gazete, BAE’nin özel sektördeki karma kullanımlı geliştirme projelerine, denizaltı veri kablolarına, elektrik bağlantısına, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalara ve Limasol’a bağlı “Pentakomo”daki (Beşevler) teknoloji parkına yatırım yapılmasına ilgi gösterdiğini kaydetti.

Haberde, “Invest Cyprus” ile KEVE’nin, BAE Ticaret Odası ile karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı ve bu memorandumun, “BAE-Kıbrıs Ortak İş ve Yatırım Konseyi” oluşturulmasını öngördüğü ifade edildi.

FİLELEFTHEROS

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, “Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa ile İttifak Ekseni” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Al Nahyan’ın Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin tarihi bir öneme sahip olduğunu ve Güney Kıbrıs ile BAE arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğine işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Al Nahyan’ın dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve görüşmeden sonra yaptıkları ortak açıklamada, Al Nahyan’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkisini teyit ettiğini ve her ikisinin de iki ülke arasındaki iş birliğinin ticaret, yatırımlar, enerji, siyasi diyalog, turizm, kültür, savunma, eğitim, deniz taşımacılığı ve büyük altyapı çalışmaları alanında genişletilmesi yönünde sağlanan ilerlemeden memnun olduklarını ifade ettiklerini yazdı.

Al Nahyan ile Hristodulidis’in, iki ülke arasındaki güçlü bağları selamlayarak, ortak bir eylem planının, bu iş birliğini daha ileri taşıyacağı konusunda hemfikir olduğunu kaydeden gazete, bu çalışmaların Rum Dışişleri Bakanlığı ile BAE Dışişleri Bakanlığı’nın denetimi altında olacağını belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi ile BAE’nin, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde federasyon çözümü bulunmasına güçlü şekilde bağlı olduğunun ifade edildiğini yazdı.

RUM LİDER, FRANSA'YA GİTTİ

Gazete, bir diğer haberinde de Hristodulidis’in bu sabah, bir dizi temasta bulunmak üzere Fransa’ya gittiğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği ve iki ülke arasında ikili ilişkileri savunma, ekonomi, kültürel iş birliği, inovasyon, eğitim ve bazı diğer konularda yapılandıracak stratejik ortaklık anlaşması imzalanacağı belirtildi.