Kamu-İş’in açtığı dava sendika lehine sonuçlandı

» »
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Göç Yasası kapsamında ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle açılan davanın sendika lehine sonuçlandığını açıkladı
Kamu-İş'in açtığı dava sendika lehine sonuçlandı

. Serdaroğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre aleyhine Yüksek Mahkeme’de açılan davanın kabul edildiğini ve Kamu-İş’in haklılığının bir kez daha yargı kararıyla tescillendiğini belirtti.

Serdaroğlu açıklamasında, daha önce alınan mahkeme kararlarına rağmen kıdem tazminatlarının ödenmemesi üzerine yasal hakların korunması amacıyla yargı yoluna başvurduklarını vurguladı. İlgili kamu yetkililerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini mahkeme gündemine taşıdıklarını ifade eden Serdaroğlu, bugün Yüksek Mahkeme’de karara bağlanan davada sendikanın taleplerinin kabul edildiğini kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendika olarak üyelerin ve tüm kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını korumak adına her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini de kamuoyuna duyurdu.

