Ay. Napa'da çaldığı araçla polis araçlarına çarpan zanlı, yaya olarak İngiliz üslerine kaçtı!

Ay. Napa’da çalıntı olduğu belirlenen bir aracın sürücüsü, “dur” ihtarına uymayarak kaçtı, üç polis devriye aracına çarptı; polis havaya ateş açarken sürücü İngiliz üsleri yönüne kaçtı.

Polisin, havaya ateş açmasından sonra araç sürücüsünün, Larnaka-Ay.Napa yolu üzerinde, ters şeride girerek üçüncü bir devriye aracına çarptığını yazan gazete, araç sürücüsünün aracından inerek İngiliz üsleri tarafından kontrol edilen bölgeye doğru yaya olarak kaçtığını belirtti.

Habere göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.