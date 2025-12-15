KKTC genelinde sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç ve soğuk–nemli hava kütlesinin etkisine girdiğini açıkladı. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; rüzgâr ise zaman zaman kuvvetli esecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi’nin 15 Aralık tarihli sabah hava raporuna göre, KKTC genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yer yer sağanak yağmur görülecek, hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yağışlı hava; Kuzey Sahil, Beşparmaklar, Mesarya, Doğu Sahil ve Karpaz bölgelerinde gün boyu etkili olacak.

Bölgelere göre beklenen en yüksek sıcaklıklar Girne ve Gazimağusa’da 19, Lefkoşa’da 18, Güzelyurt’ta 18, Lefke’de 17, Boğaz’da 14 ve Alevkaya’da 13 derece civarında olacak.

Denizlerde ise olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Taurus bölgesinde fırtınamsı rüzgâr beklenirken, dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye kadar çıkabileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmasını istedi.