  • BIST 11441.19
  • Altın 5964.833
  • Dolar 42.6974
  • Euro 50.1511
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

KKTC genelinde sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak

» »
Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç ve soğuk–nemli hava kütlesinin etkisine girdiğini açıkladı. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; rüzgâr ise zaman zaman kuvvetli esecek.
KKTC genelinde sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr etkili olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi’nin 15 Aralık tarihli sabah hava raporuna göre, KKTC genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yer yer sağanak yağmur görülecek, hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yağışlı hava; Kuzey Sahil, Beşparmaklar, Mesarya, Doğu Sahil ve Karpaz bölgelerinde gün boyu etkili olacak.

Bölgelere göre beklenen en yüksek sıcaklıklar Girne ve Gazimağusa’da 19, Lefkoşa’da 18, Güzelyurt’ta 18, Lefke’de 17, Boğaz’da 14 ve Alevkaya’da 13 derece civarında olacak.

Denizlerde ise olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Taurus bölgesinde fırtınamsı rüzgâr beklenirken, dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye kadar çıkabileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olmasını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat sıcaklık düşecek02 Aralık 2025 Salı 09:34
  • Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı29 Kasım 2025 Cumartesi 08:54
  • Bu hafta sonu hava nasıl olacak?28 Kasım 2025 Cuma 10:43
  • Hafta sonu sağanak bekleniyor27 Kasım 2025 Perşembe 09:49
  • Hafta sonu sağanak bekleniyor26 Kasım 2025 Çarşamba 20:49
  • Bugün yer yer sağanak yağmur var25 Kasım 2025 Salı 09:32
  • Yağmur bekleniyor24 Kasım 2025 Pazartesi 20:06
  • Sıcaklık düşmeye başlıyor20 Kasım 2025 Perşembe 09:31
  • Tozlu hava etkili olacak18 Kasım 2025 Salı 09:21
  • Hava bulutlu, yağmur beklenmiyor18 Kasım 2025 Salı 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti