Bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak;  pazar günü ise parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hafta başından itibaren hava parçalı ve bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 23–26 derece, sahillerde 19–22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

