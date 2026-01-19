Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece yükselecek, çarşamba ve perşembe günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri Yüksek Basınç Sistemi, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Çarşamba çok bulutlu, gece saatleri yer yer hafif yağmurlu, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak diğer günlerde ise parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 12 – 15 derece, diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.