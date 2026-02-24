Yağmur var

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, havanın parçalı ve az bulutlu olması beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 24 Şubat – 02 Mart 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 24 Şubat Salı günü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Raporda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk iki gününde iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 °C dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedildi.