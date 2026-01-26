  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Tozlu hava yarına kadar etkili olacak

» »
Meteoroloji Dairesi, yarın öğleden sonraya kadar devam edecek toz taşınımı uyarısında bulundu.
Tozlu hava yarına kadar etkili olacak

Daire’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak?20 Ocak 2026 Salı 09:55
  • Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece yükselecek19 Ocak 2026 Pazartesi 16:10
  • Yer yer don bekleniyor19 Ocak 2026 Pazartesi 09:29
  • Bugün ve yarın don bekleniyor15 Ocak 2026 Perşembe 09:55
  • En fazla yağış nereye düştü?13 Ocak 2026 Salı 13:59
  • Bugün yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor13 Ocak 2026 Salı 09:08
  • Yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor12 Ocak 2026 Pazartesi 17:39
  • En fazla yağış nereye düştü?12 Ocak 2026 Pazartesi 13:46
  • Hava yarına kadar yağmurlu12 Ocak 2026 Pazartesi 10:42
  • Hava Salı gününe kadar yağmurlu10 Ocak 2026 Cumartesi 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti