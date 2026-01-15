  • BIST 12433.5
Bugün ve yarın don bekleniyor

Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre bugün ve yarın sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
Bugün ve yarın don bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç; hafta sonu alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu; yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cumartesi, parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve haftanın geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. Yarın ve cuma günün sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

