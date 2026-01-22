  • BIST 12433.5
Bugünden itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının ise 15-18 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Bugünden itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini; en yüksek hava sıcaklığının ise 15-18 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Daire’nin 22- 28 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyodun geriye kalan bölümünde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Belirtilen sürede rüzgar ise genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ilk günleri yer yer fırtınamsı olarak esecek.

