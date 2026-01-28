Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu hava beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu meteorolojik durum nedeniyle 28 Ocak Çarşamba günü havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği bildirildi.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Rüzgârın ise periyodun ilk günlerinde güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.