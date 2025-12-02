Dikkat sıcaklık düşecek

  • BIST 11118.46
Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek
Meteoroloji, hafta ortasından sonra hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, cuma günü yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24, ikinci yarısı ise iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 – 8 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemiyle serin ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Cuma günü hafif yağmur, akşam saatlerinden itibaren sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta başına kadar hava genellikle parçalı çok bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, cuma günü ise güney ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

