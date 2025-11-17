  • BIST 10651.46
  • Altın 5554.53
  • Dolar 42.3295
  • Euro 49.1467
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Hava parçalı bulutlu olacak

» »
Meteoroloji Dairesi, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumunun parçalı bulutlu olmasının beklendiğini açıkladı.
Hava parçalı bulutlu olacak

15 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasındaki hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu çerçevede Meteoroloji Dairesi, bugün havanın parçalı bulutlu olacağını bildirdi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 °C, diğer günlerde ise iç kesimlerde 25 – 28 °C, sahillerde 22 – 25 °C dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın, periyodun ilk günlerinde kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; Cumartesi günü ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hafta hava nasıl olacak?10 Kasım 2025 Pazartesi 09:16
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor07 Kasım 2025 Cuma 15:04
  • Perşembe ve Cuma yer yer yağmur bekleniyor04 Kasım 2025 Salı 09:57
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?01 Kasım 2025 Cumartesi 09:46
  • Hava hafta boyunca az bulutlu olacak: Yarın yağmur bekleniyor28 Ekim 2025 Salı 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti28 Ekim 2025 Salı 08:35
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?27 Ekim 2025 Pazartesi 09:56
  • Karpaz bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor25 Ekim 2025 Cumartesi 10:51
  • Çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor21 Ekim 2025 Salı 08:22
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?17 Ekim 2025 Cuma 09:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti