Hava parçalı bulutlu olacak

15 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasındaki hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu çerçevede Meteoroloji Dairesi, bugün havanın parçalı bulutlu olacağını bildirdi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 °C, diğer günlerde ise iç kesimlerde 25 – 28 °C, sahillerde 22 – 25 °C dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın, periyodun ilk günlerinde kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; Cumartesi günü ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.