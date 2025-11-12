  • BIST 10616.61
  • Altın 5603.956
  • Dolar 42.2372
  • Euro 48.8968
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Yarın ve cuma günü de yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi yarın ve cuma günü sağanak beklendiğini duyurdu.
Yarın ve cuma günü de yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre  hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25–28, sahillerde ise 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede  bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, periyodun son günlerinde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu olacak. Rüzgârise, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perşembe ve Cuma yer yer yağmur bekleniyor04 Kasım 2025 Salı 09:57
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?01 Kasım 2025 Cumartesi 09:46
  • Hava hafta boyunca az bulutlu olacak: Yarın yağmur bekleniyor28 Ekim 2025 Salı 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti28 Ekim 2025 Salı 08:35
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?27 Ekim 2025 Pazartesi 09:56
  • Karpaz bölgesinde yer yer sağanak bekleniyor25 Ekim 2025 Cumartesi 10:51
  • Çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor21 Ekim 2025 Salı 08:22
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?17 Ekim 2025 Cuma 09:08
  • Hava önümüzdeki günlerde bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek16 Ekim 2025 Perşembe 08:32
  • Hava nasıl olacak?15 Ekim 2025 Çarşamba 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti