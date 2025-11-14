Sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 14 Kasım’da bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağını, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 14–20 Kasım 2025 tarihleri arasında bölgenin ilk yarısında Alçak Basınç Sistemi ve üst atmosferdeki serin ile nemli hava kütlesinin, ikinci yarısında ise Yüksek Basınç Sistemi ile ılık ve nemli havanın etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, 14 Kasım Cuma günü havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı belirtildi.

Periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 21–24°C, diğer günlerde ise iç kesimlerde 25–28°C, sahillerde 22–25°C dolaylarında seyredeceği ifade edildi.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cuma ve Cumartesi günleri ise zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.