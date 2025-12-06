5 gün boyunca yağmur bekleniyor

Dairenin 4-10 Aralık dönemi tahminlerine göre, havanın bugün ile 10 Aralık Çarşamba arası her gün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24, ikinci yarısı ise iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın ise yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.