Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda trafik kazası

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda trafik kazası

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bu sabah trafik kazası meydana geldi.  Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda, Güzelyurt istikametinden seyreden Mercedes marka bir araç, bugün saat 08.00 sıralarında Alayköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

