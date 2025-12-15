  • BIST 11311.31
Bugün hafif sağanak yağış bekleniyor

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ile sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Bugün hafif sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13–19 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ile sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta genelinde havanın az bulutlu geçmesi öngörülürken, bugün parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu olacak.

Rüzgâr ise, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın ise zaman zaman kuvvetli esecek.

