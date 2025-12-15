Öğretmenler Başbakanlıkta eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki eksikliklere ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bugün saat 14.30’da Başbakanlık ışıklarında eylem yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, okullarda yaşanan altyapı sorunları, deprem sonrası güçlendirme eksiklikleri ve inşaat veya konteyner ortamında eğitim veren okulların durumu vurgulandı. Ayrıca, yoğun yağış sonrası okulların bataklığa dönüştüğü, sahte tam gün uygulamasının devam ettiği ve öğrenciler ile öğretmenlere hak etmedikleri mağduriyetlerin yaşatıldığı ifade edildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, açıklamasında Eğitim Bakanlığı ve Hükümet’in bu sorunları görmezden geldiğini belirterek, sendika olarak devlet okullarını, kamusal eğitimi ve çocukları yalnız bırakmayacaklarını ve nitelikli, laik ve bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Sendika, eyleme tüm eğitim camiasını ve ilgilileri destek olmaya çağırdı.