  • BIST 11311.31
  • Altın 5965.012
  • Dolar 42.6948
  • Euro 50.1307
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Öğretmenler Başbakanlıkta eylem yapacak

» »
KTOEÖS, eğitimde sorunlara dikkat çekmek için Başbakanlık önünde eyleme gidecek
Öğretmenler Başbakanlıkta eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimdeki eksikliklere ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bugün saat 14.30’da Başbakanlık ışıklarında eylem yapacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, okullarda yaşanan altyapı sorunları, deprem sonrası güçlendirme eksiklikleri ve inşaat veya konteyner ortamında eğitim veren okulların durumu vurgulandı. Ayrıca, yoğun yağış sonrası okulların bataklığa dönüştüğü, sahte tam gün uygulamasının devam ettiği ve öğrenciler ile öğretmenlere hak etmedikleri mağduriyetlerin yaşatıldığı ifade edildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, açıklamasında Eğitim Bakanlığı ve Hükümet’in bu sorunları görmezden geldiğini belirterek, sendika olarak devlet okullarını, kamusal eğitimi ve çocukları yalnız bırakmayacaklarını ve nitelikli, laik ve bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Sendika, eyleme tüm eğitim camiasını ve ilgilileri destek olmaya çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu 11 Yaşında!14 Aralık 2025 Pazar 17:52
  • Meclis Genel Kurulu yarın bütçe görüşmelerine devam edecek14 Aralık 2025 Pazar 17:50
  • 13. Maaşlar ödeniyor14 Aralık 2025 Pazar 17:46
  • İskele'de kaza!14 Aralık 2025 Pazar 11:48
  • İskele’de Şampiyon China Bazaar Ada Spor!14 Aralık 2025 Pazar 11:44
  • HAKSEN: İşveren temsilcisi Arhun’un sözleri yüzde 1'lik ultra-zengin kesimin zihniyetini yansıtıyor13 Aralık 2025 Cumartesi 16:51
  • Erhan Arıklı: Azerbaycan ile KKTC arasında vizesiz ve kimlikle seyahat değerlendiriliyor13 Aralık 2025 Cumartesi 15:59
  • Harmancı: Sel riskine karşı bilimsel ve kalıcı önlemler şart13 Aralık 2025 Cumartesi 12:51
  • Dr. Hakan Ataker hayatını kaybetti13 Aralık 2025 Cumartesi 12:49
  • Denetimlerde 374 sürücü rapor edildi13 Aralık 2025 Cumartesi 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti