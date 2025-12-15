KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 1. Ayak Bilardo turnuvasına 7 sporcu katılarak mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.

Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Gençler 1. Ayak turnuvası KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen gençler 1. Ayak turnuvasında Genç sporcuların gelişimine katkı sağlamak ve bilardo sporunun yaygınlaşmasını hedefleyen turnuva, 8 top disiplininde oynandı. Organizasyona 7 genç sporcunun katılım gösterdiği ve gün boyu süren müsabakalarda sporcular centilmence mücadele ederken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon gençler 1. Ayak turnuvasında İsmet Hüryol şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 7 sporcunun mücadele ettiği 1. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında İsmet Hüryol rakibi İbrahim Pekşah’ı 5-2, Sevimsu Yazganarıkan rakibi Ada Efe’yi 5-4 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında İsmet Hüryol ile Sevimsu Yazganarıkan karşı karşıya geldiler. İsmet Hüryol rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-4 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 1. Ayak gençler şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu gençler 1. Ayak turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Togay Tantura tarafından verildi. Başkan Tantura, genç sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonların bilardonun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu gençler 1. Ayak turnuvada yarı final ve final maç sonuçları ve dereceye giren sporcular şöyle.

Yarı final

İsmet Hüryol-İbrahim Pekşah 5-2

Ada Efe-Sevimsu Yazganarıkan 4-5

Final

İsmet Hüryol-Sevimsu Yazganarıkan 5-4

Sıralama:

1.İsmet Hüryol

2.Sevimsu Yazganarıkan

3.Ada Efe-İbrahim Pekşah