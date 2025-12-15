  • BIST 11311.31
  • Altın 5965.012
  • Dolar 42.6948
  • Euro 50.1307
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol

» »
 Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Gençler 1. Ayak bilardo turnuvası başladı.
Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol

KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 1. Ayak Bilardo turnuvasına 7 sporcu katılarak mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.       

Gençler Şampiyonu İsmet Hüryol

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Gençler 1. Ayak turnuvası KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen gençler 1. Ayak turnuvasında Genç sporcuların gelişimine katkı sağlamak ve bilardo sporunun yaygınlaşmasını hedefleyen turnuva, 8 top disiplininde oynandı. Organizasyona 7 genç sporcunun katılım gösterdiği ve gün boyu süren müsabakalarda sporcular centilmence mücadele ederken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon gençler 1. Ayak turnuvasında İsmet Hüryol şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva 8 top disiplinlerinden gerçekleştirilen ve 7 sporcunun mücadele ettiği 1. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında İsmet Hüryol rakibi İbrahim Pekşah’ı 5-2, Sevimsu Yazganarıkan rakibi Ada Efe’yi 5-4 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında İsmet Hüryol ile Sevimsu Yazganarıkan karşı karşıya geldiler. İsmet Hüryol rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-4 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo 1. Ayak gençler şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu gençler 1. Ayak turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Togay Tantura tarafından verildi. Başkan Tantura, genç sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonların bilardonun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu gençler 1. Ayak turnuvada yarı final ve final maç sonuçları ve dereceye giren sporcular şöyle.

Yarı final

İsmet Hüryol-İbrahim Pekşah 5-2

Ada Efe-Sevimsu Yazganarıkan 4-5

Final

İsmet Hüryol-Sevimsu Yazganarıkan 5-4

Sıralama:

1.İsmet Hüryol

2.Sevimsu Yazganarıkan

3.Ada Efe-İbrahim Pekşah

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası tamamlandı28 Eylül 2025 Pazar 19:48
  • Bilardo Büyükler & Senyörler’de Şampiyon Mustafa Alnar28 Eylül 2025 Pazar 19:44
  • Yıldız güreşlerde Lefkoşa ve Büyükkonuk birinci21 Eylül 2025 Pazar 21:39
  • Serinyürek Şampiyon, Denerel İkinci21 Eylül 2025 Pazar 21:17
  • Güreşte Lapta ve Büyükkonuk kızları şampiyon21 Eylül 2025 Pazar 21:15
  • Karşıyaka da geleceğe imzasını attı: “Cumhurbaşkanlığının tarafı adalet ve eşitlik olacak”19 Eylül 2025 Cuma 16:08
  • Yakın Doğu’nun Yıldızları Avrupa Arenasında!15 Eylül 2025 Pazartesi 13:32
  • Sütçüler, Darts turnuvası Şampiyon TONY STONE oldu!14 Eylül 2025 Pazar 17:59
  • Efe YDÜ'den Konya Büyükşehir Belediyesi’ne14 Eylül 2025 Pazar 11:03
  • İşte Dr. Küçük oyunlarında kazananlar10 Eylül 2025 Çarşamba 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti