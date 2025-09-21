  • BIST 11294.48
Yıldız güreşlerde Lefkoşa ve Büyükkonuk birinci

Bilal İneci Yıldızlar Güreş Müsabakaları’nda Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü ile Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve merhum Bilal İneci’nin anısına düzenlenen müsabakalar 21 Eylül 2025 Pazar günü Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı.

Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü, Lapta Türk Birliği ve The Wolf Akademi’den toplam 67 güreşçi minderde yarıştı.

Çekişmeli müsabakalar sonunda Yıldız A kategorisinde Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü, Yıldız B kategorisinde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

Birinci gelen kulüplere kupalarını Bilal İneci’nin ağabeyi Mehmet İneci ve Seyfettin İneci takdim etti. Dereceye giren güreşçilere madalyalarını merhum güreşçinin aile efradı verdi.

 

ALİ ÇERKEZ GÜREŞLERİ 27 EYLÜL’DE

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kamal Bayraktar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü merhum güreş adamı Ali Çerkez’in anısına Büyükler Güreş Müsabakaları’nın yapılacağını duyurdu.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak müsabakalar saat 11.00’de başlayacak. 2006 doğumlu ve daha büyük yaştaki güreşçilerin katılacağı müsabakalarda 2 yabancı güreşçi güreşebilecek.

