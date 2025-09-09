Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası 19 Eylül’de başlıyor

  • BIST 10480.89
Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası 19-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu organizasyonunda, Arzum-Edip Elektronik sponsorluğunda  gerçekleştirilecek şampiyona, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde yer alacak.

KKTC vatandaşı, KKSF lisansına sahip vizeli kadın sporcuların katılabileceği şampiyonaya, 14 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar başvuru kabul edilecek. Başvurular federasyonun ‘[email protected]’ e-posta adresinden yapılabilecek.

Turnuvanın amacının; KKSF satranç sporcularının gelişimine katkıda bulunmak, Kuzey Kıbrıs’ın Kadınlar Satranç Şampiyonu ve beş kişilik kadınlar ulusal takım sporu havuzunu belirlemek olduğu belirtildi.

Final sıralamada şampiyon olan ve 2. sırada yer alan sporcular 2026 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak, ayrıca şampiyon sporcu 2025 KKTC Genel Birinciğine doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Yarışama birincisine; kupa ve 8000 TL, ikinciye 5500 TL ve kupa, üçüncüye kupa ve 4000 TL, dördüncüye plaket ve 3500 TL, beşinciye ise plaket ve 2500TL hediye edilecek. Ayrıca ilk beşe giren sporculara sponsor hediyesi verilecek. Ayrıntılı bilgiye Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'ndan ulaşılabilecek.

