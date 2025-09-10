  • BIST 10515.83
İşte Dr. Küçük oyunlarında kazananlar

İki gün süren oyunlara Güzelyurt, Dr. Fazıl Küçük Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı.
İşte Dr. Küçük oyunlarında kazananlar

İki gün süren oyunlara Güzelyurt, Dr. Fazıl Küçük Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı. Pazar günü gerçekleşen son günde hentbol, tenis, badminton ve basketbol branşlarında müsabakalar yapılırken ralli ve drift şov da gerçekleştirildi. Dereceler şu şekilde oluştu:

 

Ralli & Drift Show

1-Sami Doğan

2-Zeki Demirdeş

3-Doğa Koyuncu

 

Hentbol – Kızlar

1-Şahlan

2-Esentepe

3-UKÜ

 

Hentbol – Erkekler

1-UKÜ

2-Levent

3-Esentepe

 

Tenis – Çiftler

1-Baran Başaran – Vera Gazi

2-Beren Başaran – Deniz Hüseyin Önen


Badminton – Karışık Çiftler

1-Deniz Tenekeci – Mira Gök

2-Rüzgar Uğurluay – Beril Esenlik

3-Çınar Aşkın – Pervin Karaoğlan

    Uraz Oyal – Düşüm Eriz

 

Basketbol

U18 Erkekler: 1. Akdeniz – 2. YDÜ

U18 Kızlar: 1. Akdeniz 1 – 2. Akdeniz 2

U16 Erkekler: 1. YDÜ 2 – 2. YDÜ 1

U16 Kızlar: 1. Akdeniz – 2. UP Akademi

U14 Erkekler: 1. YDÜ – 2. Kıvılcım

U14 Kızlar: 1. UP Akademi – 2. Actlanders

