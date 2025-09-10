İşte Dr. Küçük oyunlarında kazananlar

İki gün süren oyunlara Güzelyurt, Dr. Fazıl Küçük Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı. Pazar günü gerçekleşen son günde hentbol, tenis, badminton ve basketbol branşlarında müsabakalar yapılırken ralli ve drift şov da gerçekleştirildi. Dereceler şu şekilde oluştu:
Ralli & Drift Show
1-Sami Doğan
2-Zeki Demirdeş
3-Doğa Koyuncu
Hentbol – Kızlar
1-Şahlan
2-Esentepe
3-UKÜ
Hentbol – Erkekler
1-UKÜ
2-Levent
3-Esentepe
Tenis – Çiftler
1-Baran Başaran – Vera Gazi
2-Beren Başaran – Deniz Hüseyin Önen
Badminton – Karışık Çiftler
1-Deniz Tenekeci – Mira Gök
2-Rüzgar Uğurluay – Beril Esenlik
3-Çınar Aşkın – Pervin Karaoğlan
Uraz Oyal – Düşüm Eriz
Basketbol
U18 Erkekler: 1. Akdeniz – 2. YDÜ
U18 Kızlar: 1. Akdeniz 1 – 2. Akdeniz 2
U16 Erkekler: 1. YDÜ 2 – 2. YDÜ 1
U16 Kızlar: 1. Akdeniz – 2. UP Akademi
U14 Erkekler: 1. YDÜ – 2. Kıvılcım
U14 Kızlar: 1. UP Akademi – 2. Actlanders
