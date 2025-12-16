  • BIST 11329.08
  • Altın 5920.248
  • Dolar 42.7101
  • Euro 50.3293
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Mesarya Belediyesi’nden şap hastalığına karşı tedbir

» »
Mesarya Belediyesi, Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla bölgede kapsamlı dezenfeksiyon ve denetim çalışmaları yapıldığını açıkladı.
Mesarya Belediyesi’nden şap hastalığına karşı tedbir

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastalığın araçlar yoluyla taşınmasını önlemek amacıyla Dörtyol köy girişi ile Turunçlu, Vadili ve Paşaköy köyleri yol bağlantı noktalarında araç dezenfeksiyon noktalarının kurulduğu belirtilerek, süt ve hayvancılık işletmelerine ait araçlar, canlı hayvan taşıma araçları, yem fabrikaları ve yem tedarikçileri ile sebze ve meyve toptancılarının kullandığı araçların dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, alınan önlemler kapsamında zabıta ve ilgili ekipler tarafından belirlenen noktalarda denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

Hayvan üretici ve yetiştiricilerinin alınan önlemlere göstereceği hassasiyetin, şap hastalığının yayılmasının önlenmesinde kritik önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, belediyenin hastalıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahir Gökçebel: Milli Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı derhal tutuklanmalı ve yargılanmalı16 Aralık 2025 Salı 09:32
  • Bütçe maratonu devam ediyor16 Aralık 2025 Salı 09:18
  • Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı16 Aralık 2025 Salı 09:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Aralık 2025 Salı 09:05
  • " Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "15 Aralık 2025 Pazartesi 20:44
  • Tarım Bakanı Çavuş: Bazı hayvanda testler pozitif çıktı. Aşılama yarın başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:42
  • Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41
  • Çeler: “13. maaş ve benzeri destekler özel sektör çalışanları için de mümkün olabilir”15 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
  • Haspolat, İskele ve Girne’de 3 ani ölüm...15 Aralık 2025 Pazartesi 16:06
  • Kamu-İş’in açtığı dava sendika lehine sonuçlandı15 Aralık 2025 Pazartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti