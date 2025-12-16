Rum başsavcılığı yabancı birinin evlilik yoluyla Kıbrıs vatandaşı olma talebini reddetti

Güney Kıbrıs'ta Yüksek Anayasa Mahkemesi, yabancı bir erkeğin Kıbrıslı biriyle evli olmasına rağmen vatandaşlık başvurusunun reddini onayladı. Başsavcılık, kararın vatandaşlık başvurularının bakanın takdirinde olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rum Başsavcılığı, bir kişinin Kıbrıslı biriyle evli olmasının otomatik olarak Kıbrıs vatandaşlığı hakkı sağlamadığını açıkladı. Bu açıklama, Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin yabancı bir erkeğin vatandaşlık başvurusunu reddeden alt mahkeme kararını onaylamasının ardından geldi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre söz konusu yabancı kişi, Kıbrıslı bir kadınla evli olduğu gerekçesiyle idari mahkemeye başvurarak vatandaşlık talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, başvuranın geçmişte aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddet olaylarına karıştığını gerekçe göstererek başvuruyu reddetti.

Başvuran, karara itiraz ederek Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, idari mahkemenin kararında herhangi bir hata bulunmadığını belirtti.

Başsavcılığa göre mahkeme, 2002 tarihli Nüfus Kayıt Kanunu’nun yabancılara otomatik vatandaşlık tanımadığını, yalnızca şartlar yerine geldiğinde vatandaşlık verilebileceğini öngördüğünü vurguladı. Vatandaşlık verilmesine son kararın ise içişleri bakanına ait olduğu kaydedildi.

Mahkeme, uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, vatandaşlık kazanımı veya kaybı şartlarını belirleme yetkisinin her devletin egemen otoritesinde olduğunu belirtti. Başvuru reddinin, devletin çıkarlarını korumaya yönelik objektif ve meşru kriterlere dayandığı ve ayrımcılık içermediği ifade edildi.