İkamet izni için başkasının adreslerini kullandılar

Polisten verilen bilgiye göre, S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A. ile diğer tüm şahıslar tutuklandı.

2025 yılı içerisinde, S.Ö.(E-46), K.Ö.(K-42) ve A.Y.A.(K-57)’nın ikamet izni çıkarmak maksadıyla, Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullanarak, konu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N.(K-55)’nin yardımıyla E.H.(E-53) adına, E.S.(K-62)’nin yardımıyla B.S.(E-63) adına, J.M.(E-24)’nin yardımıyla O.S.(K-24) ile F.J.(E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenleyip, kira sözleşmelerini vergi dairesinde ibraz ederek tedavüle sürüp onaylattıkları, ikametgah belgelerinin ise poliste ibraz edilerek tedavüle sürülmesini ve konu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını sağlayıp, konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları parayı temin ettikleri tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A. ile diğer tüm şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.