Haspolat, İskele ve Girne’de 3 ani ölüm...

Haspolat, İskele ve Girne'de 93, 51 ve 58 yaşlarındaki üç kişi aniden rahatsızlanark yaşamını yitirdi.
Haspolat’ta faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde kalan Hasan Adnan Gürdaş (E-93), dün saat 18.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gürdaş’ın doktoru ile yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Alzheimer hastalığı, böbrek yetmezliği ve sistematik enfeksiyon” olduğu tespit edildi.

İskele’de sakin İbrahim Demir (E-51) dün, saat 20.30 sıralarında, evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Demir’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Bugün sabaha karşı, saat 02.00 sıralarında, Levent Özdoğan (E-58), Girne’deki ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özdoğan’ın, cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

