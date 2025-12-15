  • BIST 11452.48
"Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyelerine İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nden hapis cezası çıktı.
Manifest grubuna hapis cezası

Mahkeme, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca, yedi isim hakkındaki "yurtdışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

"Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Manifest müzik grubu üyeleri hakkında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen grup üyelerine ayrı ayrı hapis cezası verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Mahkeme, yargılanan grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası hükmetti. Ancak mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte, yedi isim hakkında uygulanan yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırılmış oldu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, sanıkların belirli bir denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlememeleri durumunda hükmün hukuki sonuç doğurmayacağı anlamına geliyor.

