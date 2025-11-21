  • BIST 10831.27
  • Altın 5523.792
  • Dolar 42.4386
  • Euro 48.929
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Kritik İmralı toplantısı: Öcalan'la görüşme oylaması bugün

»
TBMM'de kurulan komisyon, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini bugün oylayacak. Ziyarete ilişkin tavrını henüz açıklamayan CHP'nin kararı oylama öncesinde duyurulacak.
Kritik İmralı toplantısı: Öcalan'la görüşme oylaması bugün

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçle ilgili atılacak yasal adımları planlaması için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en kritik kararlarından biri vermek üzere bugün toplanacak.

Saat 14.00'te toplanacak komisyon, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini oylayacak. Eğer oylamada İmralı'ya gidilmesine yönelik bir karar çıkarsa komisyon içinden belirlenecek bir heyet Öcalan ile görüşecek.

Komisyonda kaç oy gerekli? 

Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi. 

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'nin toplam üye sayısı tam 31 ediyor. Bu üç partinin üyelerinin firesiz şekilde ziyarete onay vermesi halinde İmralı'ya gidiş kesinleşecek. Salt çoğunluk aranması halinde ise 26 vekilin oyu yeterli olacak. 

MHP ve DEM Parti daha önce komisyonun Öcalan ile de görüşmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Komisyonda temsil edilen TİP ve EMEP'in de İmralı ziyaretine onay vermesi bekleniyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Yeniyol Grubu'nun da İmralı ziyaretini onaylayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan HÜDAPAR, DSP ve Yeniden Refah Partisi, Öcalan ile görüşülmesine karşı çıkıyor.

AKP'den ilk mesaj: Olumlu bakıyoruz

AKP oylamadaki tavrını belirlemek için dün toplandı. AKP'li komisyon üyeleri, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında TBMM'de bir araya geldi. 15.30'da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının ardından konuşan Güler, İmralı'ya gidilmesine olumlu baktıklarını beirterek "Esas olarak İmralı'ya bir ziyaret belliydi. AK Parti olarak olumlu baktığımızı, Cumhur İttifakı'yla beraber ifade etmiştik. Yarınki komisyonda inşallah Sayın Meclis Başkanımız bir değerlendirme yapacak" dedi.

Komisyonun, İmralı'da "dinleme faaliyeti" yapacağını ifade eden Güler, "Bir yasama faaliyeti yok, dinleme faaliyeti olacak ve komisyon değerlendirecek. Oylamaya ihtiyaç olur mu, olmaz mı, pek emin değilim" diye konuştu. Komisyon ziyaretinin Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre yapılacağını kaydeden Güler, AKP adına İmralı'ya gidecek kişinin henüz belirlenmediğini ekledi.

Öte yandan bugünkü oylama öncesi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü. Güler'in Meclis'teki makamında dün gerçekleşen görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin İmralı ziyareti ile ilgisinin olmadığını belirterek "Hukuki bir mesele, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düşen uçaktaki şehitlerin isimleri açıklandı12 Kasım 2025 Çarşamba 09:30
  • Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye oldu12 Kasım 2025 Çarşamba 09:08
  • Hayat 9'u beş geçe durdu!10 Kasım 2025 Pazartesi 09:22
  • Türkiye'de Netanyahu hakkında yakalama emri çıkarıldı07 Kasım 2025 Cuma 21:54
  • Çandar: Demirtaş'ın tahliyesi önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde olabilir07 Kasım 2025 Cuma 15:16
  • Üstel: Adalet arayışımız bitmiş değildir, kararlı duruşumuz sürüyor06 Kasım 2025 Perşembe 18:01
  • "Yerel mahkeme isterse hemen tahliye kararı verebilir; Yüksekdağ için de karar emsal"06 Kasım 2025 Perşembe 10:35
  • Karakaya: Her gün ölsek de, her sabah adalet umuduyla diriliyoruz06 Kasım 2025 Perşembe 10:23
  • Onur Air için flaş gelişme; Mahkeme iflas kararını açıkladı06 Kasım 2025 Perşembe 10:07
  • İSİAS Davası bugün Adıyaman'da görülecek06 Kasım 2025 Perşembe 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti