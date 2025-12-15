İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 22 kilogramla Koruçam'da kaydedildiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, Doğancı’da metrekareye 8, Yeşilırmak’ta 6, Lefke, Güzelyurt, Zümrütköy ve Bostancı’da 4, Taşpınar ve Gaziveren’de 3, Akdeniz, Gemikonağı ve Kozanköy’de 2 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer yağış alan bölgelere 0,1 ile 1 kilogram arası yağış düştü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.