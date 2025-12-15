  • BIST 11458.08
Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 22 kilogramla Koruçam'da kaydedildiğini açıkladı.
İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 22 kilogramla Koruçam'da kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Doğancı’da metrekareye 8, Yeşilırmak’ta 6, Lefke, Güzelyurt, Zümrütköy ve Bostancı’da 4, Taşpınar ve Gaziveren’de 3, Akdeniz, Gemikonağı ve Kozanköy’de 2 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yağış alan bölgelere 0,1 ile 1 kilogram arası yağış düştü.

