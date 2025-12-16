  • BIST 11342.61
  • Altın 5883.354
  • Dolar 42.7068
  • Euro 50.2411
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Dörtyol’da araçta eski eser niteliğinde taş çapa bulundu: 2 kişi tutuklandı

» »
Dörtyol’da trafik kontrolü sırasında durdurulan araçta eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir adet taş çapa bulunurken, meseleyle bağlantılı iki kişi tutuklandı; soruşturma devam ediyor.
Dörtyol’da araçta eski eser niteliğinde taş çapa bulundu: 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15.12.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Dörtyol’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan R.T. (E-59)’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir adet taş çapa bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G. (E-72) tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı16 Aralık 2025 Salı 09:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Aralık 2025 Salı 09:05
  • " Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "15 Aralık 2025 Pazartesi 20:44
  • Tarım Bakanı Çavuş: Bazı hayvanda testler pozitif çıktı. Aşılama yarın başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:42
  • Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41
  • Çeler: “13. maaş ve benzeri destekler özel sektör çalışanları için de mümkün olabilir”15 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
  • Haspolat, İskele ve Girne’de 3 ani ölüm...15 Aralık 2025 Pazartesi 16:06
  • Kamu-İş’in açtığı dava sendika lehine sonuçlandı15 Aralık 2025 Pazartesi 15:22
  • 35 Sivil Hizmet Görevlisi Münhaline Başvurular Bugün Başladı15 Aralık 2025 Pazartesi 12:52
  • Nami: BM öncelikle konuları tekrar tartışma çabalarına engel olmalı15 Aralık 2025 Pazartesi 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti