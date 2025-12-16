LAÜ’ de Dr. Dt. Yalçın Ergir’in semineri büyük bir ilgiyle gerçekleşti

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan seminerde İmirzalıoğlu, bu özel günün hem geçmişten gelen mesleki birikimin hatırlanması hem de geleceğe yönelik hedeflerin değerlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

2. Dentmoment semineri, geniş kitlelerce “Düş Hekimi” olarak tanınan Dr. Dt. Yalçın Ergir’in konuk olduğu söyleşi oturumu ile devam etti. Düş Hekimi Yalçın Ergir konuşmasında, öğrenciliğinden meslekteki 45. yılına kadar geçen süredeki hem bir ortodontist olarak akademik hem de yaşamın her anına minnetle yaklaşan bir birey olarak kişisel pek çok tecrübesini paylaştı.

Dr. Ergir, konuşmasında kendini “Sonsuz Ortodonti Öğrencisi” olarak tanımlamış ve mesleğe olan aidiyetini vurgulayarak, diş hekimliği mesleğine farklı bir bakış kazandıran düşünsel yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. Ergir, hekimliğin yalnızca teknik bir uygulama alanı değil, aynı zamanda insanı anlama ve insana dokunma sanatı olduğuna da vurgu yaptı. Diş hekimliğinin yanı sıra spor ve müziğe olan ilgisiyle de dikkat çeken Dr. Yalçın Ergir konuşmasında, kişisel gelişim açısından da zengin bir öğrenme ortamı sundu.

Ergir’in aktardığı deneyimler ve meslek yaşamına dair gözlemleri, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi ve konuşması, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla tamamlandı.