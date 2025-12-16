  • BIST 11342.61
  • Altın 5883.354
  • Dolar 42.7068
  • Euro 50.2411
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Mavideniz davasında çarpıcı ifade: Ölüm ani değil, yavaş gelişti

» »
İskele’de 2023 yılında Hüseyin Mavideniz’in bir eğlence mekanı önünde hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in mahkemede verdiği ifade duruşma salonunda derin etki yarattı.
Mavideniz davasında çarpıcı ifade: Ölüm ani değil, yavaş gelişti

İskele’de 2023 yılında Hüseyin Mavideniz’in bir eğlence mekanı önünde hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in mahkemede verdiği ifade duruşma salonunda derin etki yarattı.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Dr. Deniz, otopsi bulgularına göre sanık Mehmet Yazıcı’nın ilk darbeyi yumrukla değil, avuç içiyle vurduğunu; Mavideniz’in dengesini kaybederek sırtını ve ardından başını sert şekilde zemine çarptığını söyledi. Ölümün ani olmadığını, yavaş gelişen bir süreç sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Olay sırasında Mavideniz’in 114 miligram alkol etkisi altında olduğunu belirten Deniz, bunun düşüşü kontrolsüz hale getirdiğini ifade etti. Kamera kayıtlarına göre Mavideniz’in yaklaşık 18 dakika yaşam belirtisi gösterdiğini ve ambulansın 36 dakika sonra geldiğini aktaran Deniz, erken müdahale edilseydi yaşama şansı olabileceğini söyledi.

Mahkeme, Dr. Deniz’in savunma tarafından sorgulanmasına bir sonraki celsede devam edilmesine karar verdi. Dava kamuoyunda yakından izleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı16 Aralık 2025 Salı 09:06
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Aralık 2025 Salı 09:05
  • " Kesintilerin Nedeni Üretim Yetersizliği "15 Aralık 2025 Pazartesi 20:44
  • Tarım Bakanı Çavuş: Bazı hayvanda testler pozitif çıktı. Aşılama yarın başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:42
  • Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41
  • Çeler: “13. maaş ve benzeri destekler özel sektör çalışanları için de mümkün olabilir”15 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
  • Haspolat, İskele ve Girne’de 3 ani ölüm...15 Aralık 2025 Pazartesi 16:06
  • Kamu-İş’in açtığı dava sendika lehine sonuçlandı15 Aralık 2025 Pazartesi 15:22
  • 35 Sivil Hizmet Görevlisi Münhaline Başvurular Bugün Başladı15 Aralık 2025 Pazartesi 12:52
  • Nami: BM öncelikle konuları tekrar tartışma çabalarına engel olmalı15 Aralık 2025 Pazartesi 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti