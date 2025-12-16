Mavideniz davasında çarpıcı ifade: Ölüm ani değil, yavaş gelişti

İskele’de 2023 yılında Hüseyin Mavideniz’in bir eğlence mekanı önünde hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in mahkemede verdiği ifade duruşma salonunda derin etki yarattı.

İskele’de 2023 yılında Hüseyin Mavideniz’in bir eğlence mekanı önünde hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in mahkemede verdiği ifade duruşma salonunda derin etki yarattı.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Dr. Deniz, otopsi bulgularına göre sanık Mehmet Yazıcı’nın ilk darbeyi yumrukla değil, avuç içiyle vurduğunu; Mavideniz’in dengesini kaybederek sırtını ve ardından başını sert şekilde zemine çarptığını söyledi. Ölümün ani olmadığını, yavaş gelişen bir süreç sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Olay sırasında Mavideniz’in 114 miligram alkol etkisi altında olduğunu belirten Deniz, bunun düşüşü kontrolsüz hale getirdiğini ifade etti. Kamera kayıtlarına göre Mavideniz’in yaklaşık 18 dakika yaşam belirtisi gösterdiğini ve ambulansın 36 dakika sonra geldiğini aktaran Deniz, erken müdahale edilseydi yaşama şansı olabileceğini söyledi.

Mahkeme, Dr. Deniz’in savunma tarafından sorgulanmasına bir sonraki celsede devam edilmesine karar verdi. Dava kamuoyunda yakından izleniyor.