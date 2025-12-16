  • BIST 11456.34
  • Altın 5884.82
  • Dolar 42.6881
  • Euro 50.1806
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Bugün hava yer yer hafif yağmurlu

» »
Bugün hava yer yer hafif yağmurlu olması bekleniyor
Bugün hava yer yer hafif yağmurlu

Meteoroloji Dairesi, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmur ve yarından sonra hava sıcaklığının dört derece artmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı bugün ve yarın iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19; diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Hava bugün parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmurlu, yarın ile perşembe az bulutlu, cuma ile cumartesi parçalı bulutlu, pazar ile pazartesi parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hafta hava nasıl olacak?05 Aralık 2025 Cuma 12:25
  • Yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor, sıcaklıklar düşecek03 Aralık 2025 Çarşamba 11:11
  • Dikkat sıcaklık düşecek02 Aralık 2025 Salı 09:34
  • Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı29 Kasım 2025 Cumartesi 08:54
  • Bu hafta sonu hava nasıl olacak?28 Kasım 2025 Cuma 10:43
  • Hafta sonu sağanak bekleniyor27 Kasım 2025 Perşembe 09:49
  • Hafta sonu sağanak bekleniyor26 Kasım 2025 Çarşamba 20:49
  • Bugün yer yer sağanak yağmur var25 Kasım 2025 Salı 09:32
  • Yağmur bekleniyor24 Kasım 2025 Pazartesi 20:06
  • Sıcaklık düşmeye başlıyor20 Kasım 2025 Perşembe 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti