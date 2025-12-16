Gıda Mühendisleri Odası: Güvenli gıda, sağlıklı hayvanla başlar

Gıda Mühendisleri Odası, şap hastalığına dikkat çekerek hayvansal gıdaların güvenli kabul edilebilmesi için hayvanların sağlıklı ve veteriner kontrolünden geçmiş olması gerektiğini vurguladı

Gıda Mühendisleri Odası, hayvansal gıdaların güvenli kabul edilebilmesi için öncelikle hayvanların sağlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Gıda Mühendisleri Odası hayvansal gıdaların üretiminden tüketimine kadar kadar hijyen, izlenebilirlik ve uygun ısıl işlem kurallarının eksiksiz uygulanması; tüketici sağlığının korunmasına yönelik bilimsel denetimin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gıda Mühendisleri Odası, şap hastalığı, hayvansal gıdaların güvenli üretimi ve tüketimi konusunda yazılı açıklama yaparak, “Güvenli gıda, sağlıklı hayvanla başlar” vurgusunda bulundu.

Şap Hastalığı olanlardan veya hastalıklı hayvanlardan elde edilen et, et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin gıda güvenliği açısından tüketime uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, “Hayvansal gıdaların güvenli kabul edilebilmesi için öncelikle hayvanların sağlıklı olması ve veteriner kontrolünden geçmiş olması temel koşuldur” denildi.

YAPILMASI GEREKENLER

Kesimlerin onaylı mezbahalarda gerçekleştirilmesi, ürünlerin kayıtlı ve denetlenen işletmelerde işlenmesi ve uygun ısıl işlem uygulanarak tüketiciye sunulması gerektiği kaydedilen açıklamada, halkın et, süt ürünleriyle hijyen konusunda yapması gerekenler şöyle sıralandı:

“Et ve et ürünleri yalnızca kayıtlı ve denetlenen işletmelerden temin edilmelidir. Kaynağı belirsiz ve kayıt dışı etlerden kaçınılmalıdır. Etler çiğ veya az pişmiş tüketilmemelidir. Et ve et ürünleri iç sıcaklığı en az 72 dereceye ulaşacak şekilde iyice pişirilmelidir.

Çiğ süt tüketilmemelidir. Ayrıca çiğ sütün ev ortamında gıda üretimi (yoğurt, peynir, tatlı gibi amaçlarla kullanımından kaçınılmalıdır.

Süt ve süt ürünleri pastörize veya UHT işlem görmüş olarak tercih edilmelidir. Pastörize edilmemiş sütten yapılan ürünlerden kaçınılmalıdır.

Hayvansal gıdalar soğuk zincir korunarak muhafaza edilmelidir. Çiğ ve pişmiş ürünler ayrı kaplarda saklanmalıdır.”