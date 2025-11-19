  • BIST 10909.24
Tabipler Birliği, tıp ve diş hekimliği eğitimine ilişkin YÖDAK’ı göreve çağırdı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu’na (YÖDAK) çağrı yaparak, tıp ve diş hekimliği eğitiminde yasal yükümlüklerini yerine getirmeye davet etti.
Tabipler Birliği, tıp ve diş hekimliği eğitimine ilişkin YÖDAK’ı göreve çağırdı

KTTB’den yapılan açıklamada, YÖDAK’ın yasa gereği söz konusu bölümlere öğrenci kabul koşullarını belirlemek ve merkezi kabul sınavı yapmakla yükümlü olduğu belirtildi.

Ülkede yürütülen tıp ve diş hekimliği eğitimine ilişkin olarak YÖDAK’tan bilgi talep edildiği kaydedilen açıklamada, tıp fakültelerinde 413, diş hekimliği fakültelerinde ise 313 KKTC vatandaşı öğrencinin eğitim aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tablo hem sağlık sistemi hem de halk sağlığı açısından kabul edilemez bir durumdur. Mevcut eğitim koşullarıyla yetişecek bu kadar yüksek sayıda öğrencinin, önümüzdeki dönemde ülkemizin sağlık sistemini ciddi biçimde zorlayacağı açıktır.” denildi.

Bu durumun, üniversitelere kabul şartlarının gevşetildiğini ve öğrenci sayılarının denetimsiz biçimde arttığını açıkça gösterdiği savunulan açıklamada, YÖDAK, yasal sorumluluğunu yerine getirmeye ve yasal görevini eksiksiz biçimde yapmaya davet edildi.

Yeni açılan ve halen faaliyette bulunan bazı fakültelerde altyapı olanaklarının ve öğretim üyesi kadrolarının yeterliliği konusunda KTTB’nin kuşkuları bulunduğuna yer verilen açıklamada, bu doğrultuda YÖDAK’tan, ilgili fakültelerin öğretim üyesi listeleri ve altyapı denetim raporlarının talep edildiği ve “inceleme yapılacağı” yanıtının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu yaklaşım, YÖDAK’ın onay verdiği fakültelerde etkin bir denetim mekanizmasının işletilmediğini; hatta kurumun bu konuda yetersiz ve isteksiz olduğunu göstermektedir.” iddiasına yer verildi.

Ailelere de çağrıda bulunulan açıklamada, çocuklarının tıp veya diş hekimliği eğitimi almasını planlayan ailelerin, YÖK onaylı fakülteleri tercih etmeleri önerildi.

Sağlık eğitiminin, bir ülkenin geleceğini şekillendirdiği kaydedilerek, niteliksiz eğitimle yetişen hekim adaylarının yalnızca kendi mesleklerini değil, toplum sağlığını da riske attığı ifade edilen açıklamada, bu durumun, sadece KKTC için değil, burada eğitim gören öğrencilerin kendi ülkelerindeki sağlık sistemleri için de ciddi tehditler oluşturduğu savunularak şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, Kıbrıslı Türk hekimler olarak, bu denetimsizlik ortamında hem mesleğimizin geleceğinden hem de halkın sağlığından ciddi kaygı duymaktayız. Yetersiz eğitimle mezun olacak hekim adaylarının meslek yaşamlarında karşılaşacakları güçlükler, yalnız bireysel değil, toplumsal sonuçlar da doğuracaktır.”

KTTB’nin, her türlü sonuç alıcı iş birliğine ve denetim süreçlerine gönüllü şekilde aktif destek vermeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, “Ülkemizde tıp, diş hekimliği, uzmanlık ve diş hekimliğinde doktora eğitimlerinin; hekimlik eğitiminden anlayan yetkin kişilerce düzenli biçimde denetlenmesi elzemdir.” denildi.

