Araştırma: Beyin sağlığı için en iyi gıdalar

ABD’deki Rush Üniversitesi araştırmacıları beyin sağlığı için en iyi gıdaları araştırdı.
New York Times’ın (NYT) haberine göre Chicago’daki Rush Üniversitesi araştırmacıları dokuz yıl boyunca 1000 yaşlı kişiyi inceledi.

Araştırmaya göre aşağıdaki dokuz gıdayı daha fazla tüketenlerde bilişsel gerilemenin (yaşlanma) daha yavaş olduğu belirlendi:

  • Meyveler
  • Yeşil yapraklı sebzeler
  • Diğer sebzeler
  • Tam tahıllar
  • Baklagiller
  • Kuruyemişler
  • Balık
  • Kümes hayvanları
  • Zeytinyağı

Öte yandan uzmanlar bu gıdaları tüketen kişilerin kırmızı et, tereyağ, margarin, peynir, tatlı içecekler ve kızartmayı az tükettilerini vurguluyor.

Uzmanlar bu yiyeceklere göre de ‘MIND’ adlı diyet geliştirilmiş. TÜBİTAK diyeti şöyle tanımlıyor:

* MIND diyeti, yaşlanmaya bağlı olarak bilişsel işlevlerde ortaya çıkan gerilemeyi engellemeyi ve beyin sağlığını korumayı amaçlayan bir beslenme planı.

‘Nörodejeneratif gecikme için Akdeniz-DASH müdahalesi’ olarak adlandırılan bu beslenme modeli, kısaca MIND diyeti olarak biliniyor. MIND diyeti, bilişsel işlevleri korumada etkisi olduğu bilinen iki diyetin yani Akdeniz diyeti ile kısaca DASH diyeti olarak bilinen ‘hipertansiyonu durdurmak için beslenme yaklaşımı’nın birleştirilmesiyle oluşturulmuş hibrit bir beslenme modeli.

* MIND diyeti ilk olarak 2015 Rush Üniversitesi’nden Dr. Martha Clare Morris ve arkadaşları tarafından ortaya kondu. Araştırmacılar yayımladıkları iki bilimsel makalede, MIND diyetinin katılımcıların yüzde 53’ünde Alzheimer riskini azalttığını gösterdi.

