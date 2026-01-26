Hindistan Nipah virüsünü kontrol için harekete geçti

Hindistan Nipah virüsünü doktor ve hemşirelerde de görülünce kontrol etmek için harekete geçti.

Independent’ın haberine göre Batı Bengal eyaletinde yaklaşık 100 kişi karantinaya alındı. Hastalardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hindistan’ın doğu eyaletinde doktor ve hemşireler dahil beş vakanın teyit edilmesinin ardından Nipah virüsünü kontrol için harekete geçildi.

13 Ocak’ta da Barasat kentinde Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen iki kişi hastanede tedaviye alınmıştı.

Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty bu kişilerle temaslı olanların da gözlemde olduklarını belirtti. Söz konusu kişilerin sağlık görevlileri olduğu belirtilmişti.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya’nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

Aşı veya tedavisi olmayan ölümcül virüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yüksek riskli kabul ediliyor.

Uzmanlar insanlarda enfeksiyonların nadir görüldüğünü ve virüsün yarasalardan, enfekte meyvelerden ortaya çıktığını belirtiyor.