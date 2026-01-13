Aziz Sancar’dan beyin kanseri için umut veren yeni tedavi yöntemi

Nobel ödüllü Aziz Sancar, farelerde ölümcül beyin tümörlerini yok eden yeni yöntemin umut verici olduğunu, insan deneyleri için en az iki yıl gerektiğini söyledi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen yeni yöntemle, farelerdeki ölümcül beyin tümörlerinin tamamen yok edildiği açıklandı.

farelerde tümörler tamamen temizlendi

Yapılan deneylerde, “EdU” adlı molekülün, kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanması sonucunda glioblastoma türü tümörlerin sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırıldığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, farelerde 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin ciddi biçimde uzadığı tespit edildi.

bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı

Tedavisi son derece zor olan glioblastoma için geliştirilen bu yöntem, bilim çevrelerinde yeni bir umut olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, çalışmanın insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.

Aziz Sancar’dan önemli uyarı

Prof. Dr. Aziz Sancar, kamuoyuna yaptığı açıklamada elde edilen sonuçların şu aşamada yalnızca fare deneylerine dayandığını vurguladı. Sancar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından memnuniyet ve umut vericidir. Ancak bu deneysel başarılar henüz yalnızca fareler üzerinde elde edilmiştir. İnsanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup, bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyaç vardır.”