Tabipler Birliği: 2026 bütçesinde sağlığa ayrılan pay en az yüzde 11'e çıkarılmalı!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 2026 yılı bütçesinin sağlıkta erişilebilirliği artıracak, koruyucu ve önleyici sağlık anlayışını temel alan bir planla hazırlanması gerektiğini savundu.

Birlik, sağlık bütçesinin genel bütçede payının en az yüzde 11’e çıkarılması gerektiğini ileri sürerek, “Bu farkın koruyucu ve önleyici sağlığa ayrılması, dönüşümün başlangıç noktası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

"HASTALIK MERKEZLİ DEĞİL, KORUYUCU SAĞLIK TEMELLİ PLAN YAPILMALI"

KTTB’den yapılan yazılı açıklamada, 2025’in sağlıkta erişim sorunları ve sağlık çalışanlarının yükünün daha da arttığı bir yıl olduğu iddia edildi.

“Yapılan sağlık yatırımları, gerekli organizasyon yapılmadığı için yeterince hizmete dönüşememiştir” denilen açıklamada, 2026 yılı bütçesinin hastalık merkezli değil; koruyucu sağlık anlayışını temel alan bir planla hazırlanması gerektiği savunuldu.

Birlik, gerçek bir sağlık politikasının bireyi hasta olmadan önce destekleyen bir sistem kurmayı hedeflemesi gerektiğini ileri sürerek, bütçe yapısının değişmesini; kaynakların birinci basamak sağlık hizmetlerine, halk sağlığına, okul, çevre ve yaşlı sağlığına, kronik hastalıkların önlenmesine ve erken tanıya yönlendirilmesini talep etti.

KTTB, sağlıkta kalitenin artırılmasının yalnızca bina ve cihaz yatırımlarıyla değil, güçlü bir akreditasyon ve değerlendirme sistemiyle mümkün olabileceğini savundu.

Açıklamada, “2026 yılı bütçesi, sağlık kurumlarının kalite standartlarını yükseltmeye yönelik kalemleri; hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve hizmet verimliliğini destekleyen planları içermelidir” denildi.

"KIBRIS'IN KUZEYİ SAĞLIK OCAKLARIYLA ÖRÜLMELİ"

Birlik, yerelde sağlığa erişilebilirliğin artırılmasının da öncelikler arasında yer alması gerektiğini belirterek; “Kıbrıs’ın kuzeyi sağlık ocaklarıyla örülmeli, yerel yönetimlerle iş birliği içinde yurttaşlarımızın yerelde sağlığa erişimi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin insana yatırım yapılarak sağlanabileceği belirtilen açıklamada, sağlık çalışanlarının sürekli mesleki gelişiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi ve sertifikasyonun yaygınlaştırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’da planlanan yeni hastaneler için sağlık personeli eğitimlerinin bugünden planlanarak bütçeye dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

"BU BÜTÇE, İNSANA, GELECEĞE VE YAŞAM KALİTESİNE YAPILAN BİR YATIRIMIN BÜTÇESİ OLMALIDIR"

Açıklamada, 2026 yılı içinde geçirilmesi gereken Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası ile Temel Sağlık ve Yataklı Tedavi Kurumları Yasalarının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi ve Genel Sağlık Sigortası’nın ülke koşullarına uygun biçimde hayata geçirilmesi gerektiği savunuldu.

KTTB açıklamasında, 2026 yılı bütçesinin geçmişin eksikliklerini tekrarlamaması gerektiğini belirtilerek, “Bu bütçe yalnızca rakamların değil, insana, geleceğe ve yaşam kalitesine yapılan bir yatırımın bütçesi olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.