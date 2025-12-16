  • BIST 11456.34
Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında bugün, Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.
Kıbrıs ile Fransa arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

Anlaşmaya Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron imza koydu.

Anlaşma ile Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, yapılandırılması ve kurumsal olarak geliştirilmesi amacıyla, özellikle savunma, ekonomi, kültürel işbirliği, inovasyon ve eğitim alanlarında iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Hedefler arasında Avrupa ile uluslararası konularda koordinasyonu güçlendirmek de  var.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme, Güney Kıbrıs’ın gelecek ay devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde ve yoğun jeopolitik gelişmeler döneminde, Güney Kıbrıs’ın ittifaklarını güçlendirme konusundaki stratejisi çerçevesinde gerçekleşti.

Stratejik Ortaklık Anlaşması ile savunma, ekonomi ve Avrupa koordinasyonuna odaklanılarak Güney Kıbrıs-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hristodulidis ile Macron, ortak Avrupa tezleri ile AB’deki birlik ve direnci koruma ihtiyacı bağlamında, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Başkanlığı’nın 2026 yılının ilk yarısına ilişkin önceliklerini ve önemli uluslararası ve bölgesel konuları görüştü. Ziyaretin en önemli noktası ise iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması oldu.

Hristodulidis’e Fransa ziyaretinde Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna ve bazı diğer yetkililer eşlik ediyor.

