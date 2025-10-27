  • BIST 10911.73
  • Altın 5448.729
  • Dolar 41.9543
  • Euro 48.8998
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi

» »
​​​​​​​Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi.
LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi

Panel süresince meme kanseri konusu, multidisipliner bir bakış açısıyla ele alındı. Etkinlikte, hem bilimsel hem de klinik çalışmaların önemi vurgulanarak, meme kanserinde farkındalığın ancak disiplinler arası bir yaklaşımla artırılabileceği ifade edildi.

Panelde erken tanının önemi ele alındı

Panelde konuşan LAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rasime Kalkan, meme kanserinde tıbbi genetiğin rolüne dikkat çekerek, genetik çalışmaların erken tanı ve bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri geliştirmede büyük önem taşıdığını belirtti.   Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ertay ise, meme kanserine ilişkin moleküler düzeydeki araştırmaların erken tanı ve hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.  Prof. Dr. Lema Tavlı, patoloji laboratuvarlarının kullanımının meme kanseri teşhisinde temel bir basamak olduğunu vurgularken; Cengiz Topel Hastanesi’nden Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp, radyolojinin tanı sürecindeki önemine değindi. Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu ise, meme kanseri teşhisinden sonraki cerrahi müdahale sürecinin hem tedavi başarısı hem de yaşam kalitesi açısından belirleyici olduğunu dile getirdi.

Panelin sonunda tüm konuşmacılar, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığına dikkat çekti. Katılımcılara, düzenli taramaların ve kendi kendine meme muayenesinin önemine ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu.

Etkinlik, Lefke Avrupa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin toplum sağlığına katkı sağlayan bilinçlendirme çalışmaları kapsamında büyük ilgi gördü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LAÜ’de Öğrencilerin Yaratıcı Projeleri Sergilendi25 Haziran 2025 Çarşamba 12:57
  • LAÜ’de mezuniyet çoşkusu yaşandı23 Haziran 2025 Pazartesi 09:19
  • LAÜ’de Mezuniyet Coşkusu: 1768 Öğrenci Diplomalarını Aldı21 Haziran 2025 Cumartesi 18:16
  • LAÜ 32. Dönem Mezunlarını 19 Haziran’da Uğurluyor18 Haziran 2025 Çarşamba 10:44
  • LAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran’da yapılıyor18 Haziran 2025 Çarşamba 08:36
  • LAÜ ELT Bölümü tarafından materyal bağışı yapıldı11 Haziran 2025 Çarşamba 17:18
  • LAÜ’den Yedidalga İlkokulu’na Eğitim Materyali Desteği11 Haziran 2025 Çarşamba 10:56
  • LAÜ, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sanat ve müze eğitimi düzenledi03 Haziran 2025 Salı 09:36
  • LAÜ’de 2. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu Yoğun Katılımla Gerçekleşti29 Mayıs 2025 Perşembe 10:13
  • LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti