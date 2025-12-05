Rum Lider Hristodulidis Kabinesinde 4 Bakanı değişti

Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün düzenlediği açıklamayla kapsamlı bir kabine değişikliğine gidildiğini duyurdu. Dört bakanlık ile Sosyal Refah Müsteşarlığı’nda yeni atamalar yapıldı.
ENERJİ BAKANLIĞINA MİCHALIS DAMIANOU ATANDI
Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak Michalis Damianou göreve getirildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan Damianou, Giorgos Papanastasiou’nun yerine atanmış oldu. Papanastasiou görevinden ayrıldı.
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA MARINOS MUSHIUTTAS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da değişiklik gerçekleşti. Bu göreve Marinos Mushiuttas atanırken, bir önceki bakan Yiannis Panayiotou görevden ayrıldı.
ADALET BAKANLIĞINA KONSTANTINOS FYTIRIS GETİRİLDİ
Hristodulidis, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na Konstantinos Fytiris’i atadı. Bu görevden ayrılan Marios Hartsiotis ise Cumhurbaşkanlığı Komiseri olarak yeni görevine başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞINA NEOFYTOS CHARALAMBIDIS ATANDI
Sağlık Bakanlığı’na Neofytos Charalambidis getirilirken, Sosyal Refah Müsteşarlığı’na ise Klea Hadjistefanou Papaellina atandı.
