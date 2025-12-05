  • BIST 11007.37
  • Altın 5757.86
  • Dolar 42.5053
  • Euro 49.4669
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Rum Lider Hristodulidis Kabinesinde 4 Bakanı değişti

» »
Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, dört bakanlık ve bir müsteşarlıkta değişikliğe gidildiğini duyurdu. Enerji, Çalışma, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına yeni isimler atandı.
Rum Lider Hristodulidis Kabinesinde 4 Bakanı değişti

Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün düzenlediği açıklamayla kapsamlı bir kabine değişikliğine gidildiğini duyurdu. Dört bakanlık ile Sosyal Refah Müsteşarlığı’nda yeni atamalar yapıldı.

ENERJİ BAKANLIĞINA MİCHALIS DAMIANOU ATANDI

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak Michalis Damianou göreve getirildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan Damianou, Giorgos Papanastasiou’nun yerine atanmış oldu. Papanastasiou görevinden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA MARINOS MUSHIUTTAS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da değişiklik gerçekleşti. Bu göreve Marinos Mushiuttas atanırken, bir önceki bakan Yiannis Panayiotou görevden ayrıldı.

ADALET BAKANLIĞINA KONSTANTINOS FYTIRIS GETİRİLDİ

Hristodulidis, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na Konstantinos Fytiris’i atadı. Bu görevden ayrılan Marios Hartsiotis ise Cumhurbaşkanlığı Komiseri olarak yeni görevine başlayacak.

 SAĞLIK BAKANLIĞINA NEOFYTOS CHARALAMBIDIS ATANDI

Sağlık Bakanlığı’na Neofytos Charalambidis getirilirken, Sosyal Refah Müsteşarlığı’na ise Klea Hadjistefanou Papaellina atandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta organize suçlarda artış kaydedildi01 Aralık 2025 Pazartesi 12:01
  • Larnaka Havalimanı’na iniş yapamayan uçak, hava koşulları nedeniyle pisti pas geçerek Baf’a iniş yaptı01 Aralık 2025 Pazartesi 12:00
  • Doğu Akdeniz Hareketliliği ve Lübnan MEB Anlaşması Rum Basınında30 Kasım 2025 Pazar 13:11
  • Güney Kıbrıs'a gönderilen 5 koliden 25 kilo hintkeneviri çıktı29 Kasım 2025 Cumartesi 15:57
  • Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 70’i online alışveriş yaptı: Son 5 yılın en yüksek oranı29 Kasım 2025 Cumartesi 15:47
  • Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen hırsız suçüstü yakalandı27 Kasım 2025 Perşembe 18:28
  • Ukrayna medyasına göre Oroklini’de kaçırılmak istenen Ukraynalı eski bakan Volodymyr Demchyshyn26 Kasım 2025 Çarşamba 14:14
  • Nikos Christodoulides Beyrut'da26 Kasım 2025 Çarşamba 13:11
  • Hristodulidis Lübnan’da: Güncellenmiş Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalanıyor26 Kasım 2025 Çarşamba 12:36
  • Her 4 Evden 1’i Yabancıya: Güney Kıbrıs’ta Alarm Zilleri Çalıyor24 Kasım 2025 Pazartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti