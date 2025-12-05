Rum Lider Hristodulidis Kabinesinde 4 Bakanı değişti

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, dört bakanlık ve bir müsteşarlıkta değişikliğe gidildiğini duyurdu. Enerji, Çalışma, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına yeni isimler atandı.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün düzenlediği açıklamayla kapsamlı bir kabine değişikliğine gidildiğini duyurdu. Dört bakanlık ile Sosyal Refah Müsteşarlığı’nda yeni atamalar yapıldı.

ENERJİ BAKANLIĞINA MİCHALIS DAMIANOU ATANDI

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak Michalis Damianou göreve getirildi. Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan Damianou, Giorgos Papanastasiou’nun yerine atanmış oldu. Papanastasiou görevinden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA MARINOS MUSHIUTTAS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda da değişiklik gerçekleşti. Bu göreve Marinos Mushiuttas atanırken, bir önceki bakan Yiannis Panayiotou görevden ayrıldı.

ADALET BAKANLIĞINA KONSTANTINOS FYTIRIS GETİRİLDİ

Hristodulidis, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na Konstantinos Fytiris’i atadı. Bu görevden ayrılan Marios Hartsiotis ise Cumhurbaşkanlığı Komiseri olarak yeni görevine başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞINA NEOFYTOS CHARALAMBIDIS ATANDI

Sağlık Bakanlığı’na Neofytos Charalambidis getirilirken, Sosyal Refah Müsteşarlığı’na ise Klea Hadjistefanou Papaellina atandı.