Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı: 7 gün daha tutuklu kalacak

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı aleyhinde, “Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Etme, Rüşvet Talep Etme, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrrufu” suçlamaları bulunuyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet ve zanlının üç avukatı hazır bulundu.

POLİS: DOKUZ KİŞİ SORGULANDI, 6 İFADE TEMİN EDİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, meseleyle ilgili tutuklanan zanlının dün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Zanlının kamuda yapılacak bir işle ilgili 200 bin sterlin rüşvet talep ettiği şahıstan ifade temin edildiğini belirten Hoca, bir günlük tahkikat süresince dokuz kişinin sorgulandığını ve altı kişiden ifade temin edildiğini aktardı.

Zanlının gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydeden Hoca, cep telefonun DATA incelemelerinin başlatıldığını, alınması gereken birçok ifade ve aranması gereken birçok emare olduğunu dile getirdi.

Zanlının Polis Genel Müdürlüğü’ne götürülerek "Ses örneğinin" alındığını ifade eden Hoca, zanlının daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini aktardı.

"DOKTOR KONTROLÜNDE ZANLININ VÜCUDUNDA İLTİHAP VE BÖBREĞİNDE TAŞ TESPİT EDİLDİ"

Hoca, doktor kontrolünde zanlının vücudunda iltihap ve böbreğinde taş olduğunun belirlenmesi üzerine Üroloji Servisi’ne yatışının yapıldığını kaydetti.

Doktorun zanlının mahkemeye getirilmesinde sakınca olmadığını söylediğini belirten Hoca, zanlının mahkemeden sonra yeniden hastaneye yatışının yapılacağını ifade etti.

Savcı Ali Hidayet de, zanlının methalder olduğu meselenin Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren ciddi bir konu olduğunu yineledi.

Zanlı H.C.’nin avukatı Süleyman Dolmacı ise tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının yedi gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Cahitoğlu’nun iki gün önce sabah İngiltere’ye gitmek üzere bulunduğu Ercan Havalimanı’nda Mali Polis tarafından durdurularak ifadeye alındığı açıklanmıştı.