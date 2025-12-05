KTMMOB, 65. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi

Birlikten verilen bilgiye göre, resepsiyonda, meslekte 25. ve 50. yılını tamamlayan üyelere plaket takdim edildi, “KTMMOB Binası Güçlendirme I. Etap İşleri”ne katkı veren firmalara da “Teşekkür Belgesi” takdimi yapıldı.

KTMMOB 56. Dönem Genel Başkan Seran Aysal, Genel Sekreter Türker Aktaç, Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, Yönetim Kurulu Faal üyeleri Görkem Çelik ve Celal Devrim Önen’in hazır bulunduğu resepsiyona, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile daha önce Çevre Mühendisleri Odası başkanlığı yapan Cumhurbaşkanın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Milletvekili Fikri Toros, KTMMOB’nin önceki dönem genel başkanları, birliğe bağlı odaların başkanları, Güney Kıbrıs’tan “eş örgüt” Kıbrıs Bilim ve Teknik Odası’ndan (ETEK) temsilci ve üyeleri de katıldı.

-Aysal

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, resepsiyonun açılışında, 65. kuruluş yılı hakkında konuşma yaptı. Aysal, 3 Aralık 1960 tarihinden bugüne 15 meslek odası ve 30’u aşkın farklı mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinden oluşan, yaklaşık 5 bin üyesiyle birliğin 65 yaşında olduğunu kaydetti.

İlkelerinden, toplumdan taraf mücadelesinden ve değerlerinden ödün vermeden, yasayla kurulmuş kamu nitelikli meslek örgütü olma sorumluluğuyla, onurla geçen 65 yılı ve yeni yaşını gururla kutladıklarını ifade eden Aysal, şöyle devam etti:

“KTMMOB, ülkede her alanda her geçen gün artarak devam eden yozlaşma, ekonomik sorunlar, güvenlik sorunları ki gazetecilerimizden, iş insanlarına ve son olarak da üyelerimize kadar uzanan ardı arkası kesilmeyen tehditler, hukuk devleti ve adil yönetimden uzaklaşma eğilimi, toplumu yok sayan ve kültürü ile örtüşmeyen bir çoğu dayatmacı anlayışla alınan kararlara karşı, toplumdan taraf ve kamu yararına mücadele etmeye, çalışmaya, toplumun karanlığa götürülmesi düşüncesine karşı aydınlıktan taraf olmaya, üretmeye, yetişmiş insan kaynağı ve bilgi birikimi ile fikir üretmeye, bu topraklarda tutunmaya çalışan insanımızdan, adamızdan, doğal zenginliklerimizi korumaktan, geliştirmekten ve daha yaşanabilir bir yurt için kararlılıkla taraf olmaya devam edecektir.”

Aysal, bazı saldırıların bireylere yönelik değil toplumun sindirilmesi amaçlı olduğunu ifade ederek, KTMMOB’un hem üyeleri hem gazetecileri hem de alın teriyle yaşadığı topraklarda tutunma mücadelesi veren vatandaşlarla dayanışmayı ileriki dönemde de yükselteceğini, hiçbir şartta yalnız bırakmayacağını kaydetti.

Aysal, şöyle devam etti:

“Bilimin ışığı, eşitliğin sesi, adaletin savunucusu, hukukun üstünlüğünün teminatı, insan haklarının destekçisi, özgürlüğün nefesi, çevre bilincinin öncüsü, planlamanın rehberi ve barışın simgesi olmak sadece bir sözcükler dizisi değildir. KTMMOB şiarı ve kültürüdür. Birliğimiz bu şiarı ve kültürü başta KTMMOB örgütlülüğü içerisinde içselleştirmek, güçlendirmek, topluma yansımasını sağlamak ve eyleme dönüştürmek için; toplumumuzla, örgütlerle, bağlı odalarımız ve üyelerimizle dayanışma ve iş birliği içerisinde yürümeye, mücadele etmeye ve toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Elbette ki 65 yıllık KTMMOB mücadelesini ve çizgisini zafiyete uğratmak isteyenler ile ilkelerini ve kültürünü özümsemekte zorlananlara vardır, onlara karşı örgütümüz üyeleriyle birlikte dayanışmayı yükselterek üzerine düşeni yapmaktan geri durmayacaktır.

Birliğimize kuruluşundan günümüze emek veren, gerek yönetim kadrolarında yer alarak, gerek Birliğimizin yürüttüğü çalışmalarda sorumluluk üstlenerek, gerekse profesyonel olarak hizmet verenlerin emeklerini selamlarken, hayatta olmayan üyelerimizi de saygı ile anıyorum.”

Plaketlerin takdiminin ardından KTMMOB 65. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu kokteylle sona erdi.